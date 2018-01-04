В Колумбии бык насмерть затоптал тореадора
На территории Колумбии разъяренный бык насмерть затоптал дразнившего его тореадора. О трагическом происшествии общественность информирует иностранное онлайн-издание Mirror.
Согласно заявлениям источников, инцидент в пределах Колумбии имел место накануне в рамках масштабного мероприятия. Несколько десятков тореадоров собрались на арене для того, чтобы подразнить быка и улучшить свои собственные навыки. Все присутствующие предпринимали попытки своевременно увернуться от разъяренного животного, однако одному мужчине сделать это вовремя не удалось. Бык не только на скорости протаранил жертву, но и прошелся по ней копытами.
Источники утверждают, что во время участия в необычном массовом мероприятии покойный гражданин находился в нетрезвом виде. Его с места случившегося оперативно госпитализировали в одну из больниц Колумбии, где мужчина скончался от полученных травм. Сейчас по факту случившегося организована соответствующая проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Согласно заявлениям источников, инцидент в пределах Колумбии имел место накануне в рамках масштабного мероприятия. Несколько десятков тореадоров собрались на арене для того, чтобы подразнить быка и улучшить свои собственные навыки. Все присутствующие предпринимали попытки своевременно увернуться от разъяренного животного, однако одному мужчине сделать это вовремя не удалось. Бык не только на скорости протаранил жертву, но и прошелся по ней копытами.
Источники утверждают, что во время участия в необычном массовом мероприятии покойный гражданин находился в нетрезвом виде. Его с места случившегося оперативно госпитализировали в одну из больниц Колумбии, где мужчина скончался от полученных травм. Сейчас по факту случившегося организована соответствующая проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Автор: Марина Вебер