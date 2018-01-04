Военный журналист опубликовал фото поврежденных самолетов РФ на базе в Сирии
Военный журналист представил в соцсети снимки поврежденных самолетов, сделанные на авиабазе Хмеймим в Сирии. Это противоречит данным от Минобороны относительно отсутствия повреждения самолетов.
«По базе в Хмеймим. Техника всё-таки пострадала. Предварительно, 6 бортов Су-24, по одному Ан-72, Ми-8, Ан-30, Су-35С», – отметил на своей странице «ВКонтакте» журналист.
Накануне появились сведения касательно того, что авиабаза в Сирии стала целью минометного обстрела, произведенного радикальными исламистами. При этом оказались повреждены самолеты. В Минобороны подтвердили факт совершения атаки, а также гибель 2-х военнослужащих.
«По базе в Хмеймим. Техника всё-таки пострадала. Предварительно, 6 бортов Су-24, по одному Ан-72, Ми-8, Ан-30, Су-35С», – отметил на своей странице «ВКонтакте» журналист.
Накануне появились сведения касательно того, что авиабаза в Сирии стала целью минометного обстрела, произведенного радикальными исламистами. При этом оказались повреждены самолеты. В Минобороны подтвердили факт совершения атаки, а также гибель 2-х военнослужащих.
Автор: Валерий Антонов