Житель Воронежа на Audi выехал на встречную и травмировал подростков в «Жигулях»
В Воронежской области дорожная полиция зафиксировала ДТП. Житель Воронежа, управлявший седаном Audi A6, нарушив ПДД, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с ВАЗ-2103 «Жигули». В нём находились 18-летний парень и 16-летняя девушка.
Сообщается, что водитель и пассажирка «Жигулей» получили травмы различной степени тяжести. Пресс-офицер отдела пропаганды и связей с общественностью воронежского ГУ ГИБДД сообщил, что дорожная авария произошла 1 января, предположительно, в 23:00 (по местному времени). При столкновении автомобилей травмы получили водитель ВАЗ-2103 и его несовершеннолетняя пассажирка. Молодой человек был доставлен в больницу с переломом голени, у 16-летней девушки врачи диагностировали переломы правого и левого бёдер. Сообщается, что водитель Audi A6 задержан.
После проведения доследственной проверки полицейские возбудили уголовное дело в соответствии с положениями статьи, предусматривающей ответственность за эксплуатацию транспортного средства с нарушением ПДД. Водителю иномарки угрожает срок лишения свободы до трёх лет.
Сообщается, что водитель и пассажирка «Жигулей» получили травмы различной степени тяжести. Пресс-офицер отдела пропаганды и связей с общественностью воронежского ГУ ГИБДД сообщил, что дорожная авария произошла 1 января, предположительно, в 23:00 (по местному времени). При столкновении автомобилей травмы получили водитель ВАЗ-2103 и его несовершеннолетняя пассажирка. Молодой человек был доставлен в больницу с переломом голени, у 16-летней девушки врачи диагностировали переломы правого и левого бёдер. Сообщается, что водитель Audi A6 задержан.
После проведения доследственной проверки полицейские возбудили уголовное дело в соответствии с положениями статьи, предусматривающей ответственность за эксплуатацию транспортного средства с нарушением ПДД. Водителю иномарки угрожает срок лишения свободы до трёх лет.
Автор: Семен Зайцев