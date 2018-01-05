Дана Борисова проведет Рождество в монастыре
Дана Борисова рассказала поклонникам о своем намерении провести Рождество в монастыре. О своих планах отечественная телеведущая поведала фолловерам посредством Instagram.
На своей странице в соцсети Борисова разместила пост, где рассказала о планах Рождество встретить в Рыльском монастыре. В частности, знаменитость надеется отправиться к могиле старца Ипполита, поскольку последний якобы излечил многих от зависимостей. “Просто побыть в этом монастыре и встретить праздник”, — заключила артистка.
Кроме того, Дана Борисова рассказала, что накануне ей удалось встретиться со своей дочерью Полиной, но за последнее время подросток изменилась. “Чувствуется, что девочке “много хорошего” говорят о маме в той семье”, — пожаловалась телеведущая, сетуя на своего экс-возлюбленного, с которым сейчас и живет ее дочь. Поклонники в комментариях попытались поддержать артистку, отметив, что теледива настоящий молодец, если пытается стать лучше ради дочери.
Ранее подборка писем поклонников довела Дану Борисову до слез.
На своей странице в соцсети Борисова разместила пост, где рассказала о планах Рождество встретить в Рыльском монастыре. В частности, знаменитость надеется отправиться к могиле старца Ипполита, поскольку последний якобы излечил многих от зависимостей. “Просто побыть в этом монастыре и встретить праздник”, — заключила артистка.
Кроме того, Дана Борисова рассказала, что накануне ей удалось встретиться со своей дочерью Полиной, но за последнее время подросток изменилась. “Чувствуется, что девочке “много хорошего” говорят о маме в той семье”, — пожаловалась телеведущая, сетуя на своего экс-возлюбленного, с которым сейчас и живет ее дочь. Поклонники в комментариях попытались поддержать артистку, отметив, что теледива настоящий молодец, если пытается стать лучше ради дочери.
Ранее подборка писем поклонников довела Дану Борисову до слез.
Автор: Марина Вебер