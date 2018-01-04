В Москве и Петербурге отмечается наплыв из желающих посетить выставки и музеи
В Москве и Петербурге отмечается всплеск популярности музеев и выставок. Множество людей собрались на Дворцовой площади в очереди на посещение Эрмитажа. Жители и гости города отмечают, что уже завершили празднование Нового года, однако каникулы не завершились, поэтому они решили уделить время культурному отдыху.
По причине наплыва посетителей в Эрмитаж клиентов пускали небольшими группами, поэтому некоторые были вынуждены простоять в очереди порядка 4-х часов. Ожидающих напоили бесплатным чаем. Вход в музей также не требовал оплаты.
В Москве множество людей посетили галереи и выставки. Длинная очередь сформировалась у Третьяковки. В новогодние каникулы в столице можно на бесплатной основе побывать в 77 музеях.
По причине наплыва посетителей в Эрмитаж клиентов пускали небольшими группами, поэтому некоторые были вынуждены простоять в очереди порядка 4-х часов. Ожидающих напоили бесплатным чаем. Вход в музей также не требовал оплаты.
В Москве множество людей посетили галереи и выставки. Длинная очередь сформировалась у Третьяковки. В новогодние каникулы в столице можно на бесплатной основе побывать в 77 музеях.
Автор: Валерий Антонов