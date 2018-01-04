СМИ: При обстреле исторического центра Дамаска пострадали более 20 граждан
На территории размещенного в Сирии города Дамаск боевики произвели обстрел местного исторического центра. В результате действий злоумышленников, по данным массмедиа, пострадали более 20 человек.
Иностранное агентство SANA предоставляет сведения о том, что в четверг, 4 января, боевики осуществили минометный удар непосредственно по расположившемуся в Дамаске центру, имеющему историческую ценность. Объект размещен в пределах района Эль-Амара. Предварительно, одна женщина в результате полученных при атаке повреждений скончалась, еще 22 гражданина получили травмы разной степени тяжести. Не уточняется, потребовалась ли кому-то из травмированных людей последующая госпитализация.
В настоящее время по факту случившегося полиция Сирии организовала расследование, устанавливаются личности боевиков, причастных к атаке на исторический центр.
Ранее сообщалось о крушении на территории САР российского самолета, вследствие чего скончались находившиеся в салоне воздушного транспорта пилоты.
Иностранное агентство SANA предоставляет сведения о том, что в четверг, 4 января, боевики осуществили минометный удар непосредственно по расположившемуся в Дамаске центру, имеющему историческую ценность. Объект размещен в пределах района Эль-Амара. Предварительно, одна женщина в результате полученных при атаке повреждений скончалась, еще 22 гражданина получили травмы разной степени тяжести. Не уточняется, потребовалась ли кому-то из травмированных людей последующая госпитализация.
В настоящее время по факту случившегося полиция Сирии организовала расследование, устанавливаются личности боевиков, причастных к атаке на исторический центр.
Ранее сообщалось о крушении на территории САР российского самолета, вследствие чего скончались находившиеся в салоне воздушного транспорта пилоты.
Автор: Марина Вебер