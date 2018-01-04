В Башкирии в предновогоднюю ночь убили женщину в ходе застолья
В Башкирии полиция зафиксировала убийство, произошедшее в предновогоднюю ночь. Согласно информации, мужчина задушил незнакомую ему женщину. По факту совершенного преступления проведена доследственная проверка.
Светлана Абрамова, старший помощник главы СУ СКР по Башкортостану сообщила, что преступление произошло на территории города Учалы в канун Нового года. Житель данного города задушил женщину. Это произошло в ходе застолья в ночь с 30 на 31 декабря. При дознании было установлено, что 35-летний мужчина и 41-летняя незнакомка распивали спиртные напитки. В скором времени между парой произошла ссора. В ходе словесной перепалки женщина была задушена.
Вслед за этим мужчина положил труп в багажник с целью вывезти его за город, но был задержан патрулем ДПС. В настоящее время против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за убийство. Расследование преступления продолжается.
Светлана Абрамова, старший помощник главы СУ СКР по Башкортостану сообщила, что преступление произошло на территории города Учалы в канун Нового года. Житель данного города задушил женщину. Это произошло в ходе застолья в ночь с 30 на 31 декабря. При дознании было установлено, что 35-летний мужчина и 41-летняя незнакомка распивали спиртные напитки. В скором времени между парой произошла ссора. В ходе словесной перепалки женщина была задушена.
Вслед за этим мужчина положил труп в багажник с целью вывезти его за город, но был задержан патрулем ДПС. В настоящее время против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за убийство. Расследование преступления продолжается.
Автор: Семен Зайцев