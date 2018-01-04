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В Москве полицейский насмерть сбил перебегавшего МКАД гражданина Таджикистана
В Москве на МКАД работник полиции насмерть сбил уроженца Таджикистана, который перебегал дорогу. Трагический инцидент случился вечером 3 января, отмечает «МК» со ссылкой на источник в составе правоохранительных органов.

В Москве полицейский насмерть сбил перебегавшего МКАД гражданина Таджикистана


По имеющейся информации, ДТП случилось приблизительно в 22:30 на 40 км кольцевой автодороги, на участке разворотной эстакады при переходе на полосы внутренней линии. Полицейский двигался за рулем Mazda 3, когда сбил перебегавшего трассу гражданина Таджикистана 20 лет.

Вследствие полученных травм пешеход умер на месте. Определено, что правила были нарушены гостем столицы.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 20:39
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