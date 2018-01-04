Игрока “Ромы” Наингголана оштрафуют на 100 тысяч евро за бурное празднование Нового года
Раджа Наингголан, выступающий за итальянский футбольный клуб “Рома”, будет оштрафован на сумму в 100 тысяч евро. Поводом для этого стало поведение спортсмена во время празднования Нового года, информируют иностранные СМИ.
По данным источников, в новогоднюю ночь Наингголан запустил прямой эфир в Instagram. В процессе обращения к пользователям Сети игрок “Рома” активно употреблял нецензурную брань, вел себя шумно, а также курил и употреблял спиртное непосредственно перед камерой. За такие действия руководство итальянского ФК решило наказать футболиста, взыскав с него штраф в размере 30% от зарплаты, что составляет почти 100 тысяч евро.
Кроме того, бельгийского спортсмена не допустят к участию в предстоящей игре “Ромы” и “Атланты”, пройдет которая уже 6 января. После инцидента сам Наингголан принес своим поклонникам и всем, кого мог обидеть собственным поведением, извинения. В рамках Серии А за минувший сезон бельгиец сыграл 15 матчей, реализовав за указанный период времени всего два гола.
По данным источников, в новогоднюю ночь Наингголан запустил прямой эфир в Instagram. В процессе обращения к пользователям Сети игрок “Рома” активно употреблял нецензурную брань, вел себя шумно, а также курил и употреблял спиртное непосредственно перед камерой. За такие действия руководство итальянского ФК решило наказать футболиста, взыскав с него штраф в размере 30% от зарплаты, что составляет почти 100 тысяч евро.
Кроме того, бельгийского спортсмена не допустят к участию в предстоящей игре “Ромы” и “Атланты”, пройдет которая уже 6 января. После инцидента сам Наингголан принес своим поклонникам и всем, кого мог обидеть собственным поведением, извинения. В рамках Серии А за минувший сезон бельгиец сыграл 15 матчей, реализовав за указанный период времени всего два гола.
Автор: Марина Вебер