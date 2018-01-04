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Игрока “Ромы” Наингголана оштрафуют на 100 тысяч евро за бурное празднование Нового года
Раджа Наингголан, выступающий за итальянский футбольный клуб “Рома”, будет оштрафован на сумму в 100 тысяч евро. Поводом для этого стало поведение спортсмена во время празднования Нового года, информируют иностранные СМИ.

Игрока “Ромы” Наингголана оштрафуют на 100 тысяч евро за бурное празднование Нового года


По данным источников, в новогоднюю ночь Наингголан запустил прямой эфир в Instagram. В процессе обращения к пользователям Сети игрок “Рома” активно употреблял нецензурную брань, вел себя шумно, а также курил и употреблял спиртное непосредственно перед камерой. За такие действия руководство итальянского ФК решило наказать футболиста, взыскав с него штраф в размере 30% от зарплаты, что составляет почти 100 тысяч евро.

Кроме того, бельгийского спортсмена не допустят к участию в предстоящей игре “Ромы” и “Атланты”, пройдет которая уже 6 января. После инцидента сам Наингголан принес своим поклонникам и всем, кого мог обидеть собственным поведением, извинения. В рамках Серии А за минувший сезон бельгиец сыграл 15 матчей, реализовав за указанный период времени всего два гола.
Автор: Марина Вебер
Вчера, 20:40
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