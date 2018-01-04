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В Санкт-Петербурге около 30 детей надышались дымом при пожаре в автобусе
Приблизительно 30 детей надышались дымом во время пожара в автобусе на площади Биржевая в Санкт-Петербурге. Пассажирам позволили забрать свои вещи из салона воспламенившегося транспорта.

В Санкт-Петербурге около 30 детей надышались дымом при пожаре в автобусе


Как отмечают СМИ со ссылкой на источник, детская тургруппа должна была отправиться в безопасное место, но им позволили самостоятельно пытаться спасать собственные вещи из горящего автобуса до прибытия специалистов МЧС. Школьники схватили все, что смогли, рискуя собственными жизнями. Как итог многие вдохнули большое количество угарного газа. Часть детей после этого инцидента оказались в состоянии, близком к бессознательному.

В автобусе возникло возгорание рядом с отсеком двигателя. Водитель попытался потушить пламя при помощи огнетушителя, но устройство оказалось нерабочим. Как следствие огонь быстро распространился по салону. В нем сгорели документы детей, ряд ценных вещей, одежда и специальные наряды, подготовленные для рождественских праздников. Как отметили работники МЧС, прибывшие к месту, дети не обращались за помощью в медучреждения, а их самочувствие хорошее. Тургруппу доставили в гостиницу.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 20:45
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