Модель Гаянэ Багдасарян поделилась откровенным снимком с пляжа
Скандальная модель Гаянэ Багдасарян поделилась с поклонниками откровенным кадром, сделанным на пляже. Соответствующее фото теледива армянского происхождения разместила в своем Instagram.
Практически каждая фотосессия Гаянэ Багдасарян оказывается компрометирующей и откровенной, а сама модель публику привлекает своими пышными формами, которые она без стеснения демонстрирует. Так, на очередном обнародованном в соцсети фото теледива сидит на качели, которая привязана к дереву, размещенному на пляже. Девушку окружает песок, а сама она одета в открытый купальник, позволяющий оценить все прелести фигуры Багдасарян.
Подписчики страницы модели от показанного пришли в восторг, отмечая, что теледива имеет очень аппетитные формы и выглядит потрясающе. За короткий период снимок с Гаянэ Багдасарян успел собрать почти 3 тысячи отметок “Мне нравится” и множество различных отзывов.
Ранее, как информировали “Актуальные новости”, армянская фотомодель поразила поклонников своими ягодицами.
Практически каждая фотосессия Гаянэ Багдасарян оказывается компрометирующей и откровенной, а сама модель публику привлекает своими пышными формами, которые она без стеснения демонстрирует. Так, на очередном обнародованном в соцсети фото теледива сидит на качели, которая привязана к дереву, размещенному на пляже. Девушку окружает песок, а сама она одета в открытый купальник, позволяющий оценить все прелести фигуры Багдасарян.
Подписчики страницы модели от показанного пришли в восторг, отмечая, что теледива имеет очень аппетитные формы и выглядит потрясающе. За короткий период снимок с Гаянэ Багдасарян успел собрать почти 3 тысячи отметок “Мне нравится” и множество различных отзывов.
Ранее, как информировали “Актуальные новости”, армянская фотомодель поразила поклонников своими ягодицами.
Автор: Марина Вебер