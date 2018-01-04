Астрономы спецобсерватории РАН займутся загадочными сигналами из космоса
Российские ученые из специальной астрофизической обсерватории РАН получили уникальный шанс понять сущность загадочных сигналов. Работа будет проведена с использованием телескопа РАТАН-600.
Сообщается, что Россия присоединится к проекту по изучению главной загадки дальнего космоса. Речь идёт о фиксации загадочных быстрых радиовспышек. Их необходимо исследовать при помощи телескопа РАТАН. Некоторые специалисты считают, что сигналы имеют разумное происхождение. Сергей Трушкин, астроном из спецобсерватории РАН, сообщил, что использование специального оборудования, как он полагает, сможет приблизить ученых к раскрытию сущности выявленного импульсного радиоизлучения.
Трушкин отметил, что лаборатория имеет скромные возможности. Астроном ожидает, что удастся зафиксировать в лучшем случае от трёх до пяти подобных вспышек на протяжении года.
Сообщается, что Россия присоединится к проекту по изучению главной загадки дальнего космоса. Речь идёт о фиксации загадочных быстрых радиовспышек. Их необходимо исследовать при помощи телескопа РАТАН. Некоторые специалисты считают, что сигналы имеют разумное происхождение. Сергей Трушкин, астроном из спецобсерватории РАН, сообщил, что использование специального оборудования, как он полагает, сможет приблизить ученых к раскрытию сущности выявленного импульсного радиоизлучения.
Трушкин отметил, что лаборатория имеет скромные возможности. Астроном ожидает, что удастся зафиксировать в лучшем случае от трёх до пяти подобных вспышек на протяжении года.
Автор: Семен Зайцев