Мэр Москвы назвал платные парковки мерой борьбы с пробками на дорогах
Мэр Москвы сообщил о пользе платных парковок в вопросе возникновения пробок на дорогах столицы. В соответствии со словами Сергея Собянина, математическая модель показала допустимое количество платных парковочных мест на территории различных районов города для снижения риска появления заторов.
Как пример глава Москвы указала на данные по Бульварному кольцу, на котором рост числа парковок на 20% вызовет существенное затруднение передвижения автомобилей. При этом увеличение на 50% спровоцирует гарантированное появление пробок.
При уменьшении мест для парковки и улучшении автотрафика имеется и негативное последствие в виде роста транзитного движения через центральную часть Москвы. В целях решения этой проблемы сооружаются 3 магистрали, целью которых станет создание проезда через город в объезд центра.
Как пример глава Москвы указала на данные по Бульварному кольцу, на котором рост числа парковок на 20% вызовет существенное затруднение передвижения автомобилей. При этом увеличение на 50% спровоцирует гарантированное появление пробок.
При уменьшении мест для парковки и улучшении автотрафика имеется и негативное последствие в виде роста транзитного движения через центральную часть Москвы. В целях решения этой проблемы сооружаются 3 магистрали, целью которых станет создание проезда через город в объезд центра.
Автор: Валерий Антонов