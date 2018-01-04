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Мэр Москвы назвал платные парковки мерой борьбы с пробками на дорогах
Мэр Москвы сообщил о пользе платных парковок в вопросе возникновения пробок на дорогах столицы. В соответствии со словами Сергея Собянина, математическая модель показала допустимое количество платных парковочных мест на территории различных районов города для снижения риска появления заторов.

Мэр Москвы назвал платные парковки мерой борьбы с пробками на дорогах


Как пример глава Москвы указала на данные по Бульварному кольцу, на котором рост числа парковок на 20% вызовет существенное затруднение передвижения автомобилей. При этом увеличение на 50% спровоцирует гарантированное появление пробок.

При уменьшении мест для парковки и улучшении автотрафика имеется и негативное последствие в виде роста транзитного движения через центральную часть Москвы. В целях решения этой проблемы сооружаются 3 магистрали, целью которых станет создание проезда через город в объезд центра.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 21:11
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