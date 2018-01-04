Бритни Спирс похвасталась роскошной фигурой в бикини
Бритни Спирс решила похвастаться перед поклонникам своей роскошной фигурой. С этой целью американская знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует перед объективом камеры в бикини.
Несмотря на то, что Бритни Спирс уже 36 лет, она продолжает следить за своей фигурой и старается держать себя в форме. Чтобы доказать это общественности, звезда надела бикини и отправилась отдыхать на пляж. Так, в своем профиле в Instagram певица поделилась снимками, где она вместе с сыновьями загорает под солнцем у воды, наслаждаясь хорошей погодой.
Подписчики страницы звезды отметили, что Бритни Спирс действительно замечательно выглядит и еще может дать фору своим более молодым коллегам. Публикацию фолловеры оценили более чем 530 тысячами отметок “Мне нравится”, а также множеством положительных комментариев.
Периодически Бритни Спирс выходит из образа певицы и пробует себя в других сферах деятельности. В частности, не так давно рисунок знаменитости продали на аукционе за 10 тысяч долларов.
Несмотря на то, что Бритни Спирс уже 36 лет, она продолжает следить за своей фигурой и старается держать себя в форме. Чтобы доказать это общественности, звезда надела бикини и отправилась отдыхать на пляж. Так, в своем профиле в Instagram певица поделилась снимками, где она вместе с сыновьями загорает под солнцем у воды, наслаждаясь хорошей погодой.
Подписчики страницы звезды отметили, что Бритни Спирс действительно замечательно выглядит и еще может дать фору своим более молодым коллегам. Публикацию фолловеры оценили более чем 530 тысячами отметок “Мне нравится”, а также множеством положительных комментариев.
Периодически Бритни Спирс выходит из образа певицы и пробует себя в других сферах деятельности. В частности, не так давно рисунок знаменитости продали на аукционе за 10 тысяч долларов.
Автор: Марина Вебер