CNN: В США погибли 13 граждан из-за аномальных холодов и снегопада
На территории США, как сообщает CNN, из-за снегопадов и сильных холодов погибли не менее 13 человек на протяжении недели. Непогода обрушилась на некоторые штаты, уточняют американские СМИ.
Аномальные холода и снегопады наблюдаются в США на протяжении нескольких дней. Сообщается, что шесть человек погибли от обморожения в штатах Техас, Висконсин, Мичиган и Миссури. Дорожная полиция сообщает о жертвах ДТП, произошедших вследствие образования гололедицы на проезжих частях автотрасс. Информируется, что три человека погибли от холода в Северной Каролине, ещё четыре в Техасе. В Северной Дакоте, Миссури и Мичигане из-за обильного снегопада и аномальных холодов умерло по одному человеку.
Синоптики проинформировали, что холодный циклон обрушился на побережье Соединенных Штатов. Природное явление принесло с собой устойчивые морозы и снегопады в регионы страны, имеющие традиционно жаркий климат.
Аномальные холода и снегопады наблюдаются в США на протяжении нескольких дней. Сообщается, что шесть человек погибли от обморожения в штатах Техас, Висконсин, Мичиган и Миссури. Дорожная полиция сообщает о жертвах ДТП, произошедших вследствие образования гололедицы на проезжих частях автотрасс. Информируется, что три человека погибли от холода в Северной Каролине, ещё четыре в Техасе. В Северной Дакоте, Миссури и Мичигане из-за обильного снегопада и аномальных холодов умерло по одному человеку.
Синоптики проинформировали, что холодный циклон обрушился на побережье Соединенных Штатов. Природное явление принесло с собой устойчивые морозы и снегопады в регионы страны, имеющие традиционно жаркий климат.
Автор: Семен Зайцев