Turner Motorsport вывел свой BMW M4 GT4 на снег
Turner Motorsport вывел свой BMW M4 GT4 на снег. Тестовые испытания автомобиля, предназначенного для трасс, проходили в Массачусетсе.
Гонщики установили на стандартный BMW M4 GT4 специальные шины с липучками, которые помогают справляться с гололедом и снежным покровом. Электроника, трансмиссия, двигатель, выхлопная система, сплиттеры, тормоза заимствованы у M6 GT3. Концепция интерьера разработана только для удобства водителя, которому необходимо сосредоточиться на управлении в экстремальных условиях.
Под капотом M4 GT4 стоит 6-рядный трехлитровый агрегат, способный генерировать мощность в 431 л.с. Пару мотору составляет коробка с двойным сцеплением, разработанная для гонок.
Ранее в Сети показали гоночный BMW M4.
Гонщики установили на стандартный BMW M4 GT4 специальные шины с липучками, которые помогают справляться с гололедом и снежным покровом. Электроника, трансмиссия, двигатель, выхлопная система, сплиттеры, тормоза заимствованы у M6 GT3. Концепция интерьера разработана только для удобства водителя, которому необходимо сосредоточиться на управлении в экстремальных условиях.
Под капотом M4 GT4 стоит 6-рядный трехлитровый агрегат, способный генерировать мощность в 431 л.с. Пару мотору составляет коробка с двойным сцеплением, разработанная для гонок.
Ранее в Сети показали гоночный BMW M4.
Автор: Джанабилова Татьяна П