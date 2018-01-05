Эксперт показал рендер с финальной версией дизайна Alcatel 5
Известный эксперт Эван Бласс показал рендер со своей версией дизайна смартфона Alcatel 5. Он сообщил, что приблизительно через 2 месяца устройство должно появиться на рынке. Дизайн новинки может иметь некоторое сходство с представленной на изображении моделью.
Рендер показывает две камеры на лицевой панели смартфона. Рамка корпуса вокруг дисплея очень тонкая. На задней панели устройства имеется еще один модуль для ведения съемки, а также дактилоскопический сканер. Alcatel 5 получил одобрение Федкомиссии по вопросам связи в США. Известно, что смартфон будет поставляться с металлической задней крышкой, а емкость его аккумулятора составит 3 тысячи мА*ч.
Предположительно, Alcatel 5 получит дисплей диагональю 5,7 дюймов, а соотношение сторон составит 18: 9. Инсайдерские данные указывают на то, что в качестве процессора будет использоваться MediaTek MT6750. Оболочкой станет Android Nougat (версии 7.0). Устройство будет представлен в нескольких цветных вариантах.
Рендер показывает две камеры на лицевой панели смартфона. Рамка корпуса вокруг дисплея очень тонкая. На задней панели устройства имеется еще один модуль для ведения съемки, а также дактилоскопический сканер. Alcatel 5 получил одобрение Федкомиссии по вопросам связи в США. Известно, что смартфон будет поставляться с металлической задней крышкой, а емкость его аккумулятора составит 3 тысячи мА*ч.
Предположительно, Alcatel 5 получит дисплей диагональю 5,7 дюймов, а соотношение сторон составит 18: 9. Инсайдерские данные указывают на то, что в качестве процессора будет использоваться MediaTek MT6750. Оболочкой станет Android Nougat (версии 7.0). Устройство будет представлен в нескольких цветных вариантах.
Автор: Валерий Антонов