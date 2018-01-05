Ученые доказали способность людей замечать признаки болезни на лице
Ученые из Стокгольмского университета Аксельсона доказали способность людей замечать признаки болезни на лице. Материалы исследования предоставлены изданием Proceedings of the Royal Society B.
Человек старается избегать контакта с носителем вируса, выделяя его по насморку, кашлю, чиханию. На самом деле распознать болезнь можно за несколько часов до перехода в острую фазу, достаточно приглядеться к лицу. Ученые провели эксперимент, разделив 16 здоровых добровольцев на две группы: принимающую плацебо и антиген кишечной палочки, временно вызывающий лихорадку. Каждые два часа участников фотографировали и показывали кадры группе из 62 людей. Респонденты должны были определить состояние здоровья людей на снимках. 70% опрошенных точно угадали здоровых добровольцев. Среди симптомов, указывающих на наличие недуга, назывался мутный взгляд, бледный цвет лица, красные глаза, припухлости.
«Мы доказали, что человек имеет скрытый механизм защиты от инфицирования, улавливая признаки болезни до начала ее распространения», - рассказал автор исследования Кармен Лефевр.
Ранее ученые из США рассказали, как по коже лица определить болезнь.
Человек старается избегать контакта с носителем вируса, выделяя его по насморку, кашлю, чиханию. На самом деле распознать болезнь можно за несколько часов до перехода в острую фазу, достаточно приглядеться к лицу. Ученые провели эксперимент, разделив 16 здоровых добровольцев на две группы: принимающую плацебо и антиген кишечной палочки, временно вызывающий лихорадку. Каждые два часа участников фотографировали и показывали кадры группе из 62 людей. Респонденты должны были определить состояние здоровья людей на снимках. 70% опрошенных точно угадали здоровых добровольцев. Среди симптомов, указывающих на наличие недуга, назывался мутный взгляд, бледный цвет лица, красные глаза, припухлости.
«Мы доказали, что человек имеет скрытый механизм защиты от инфицирования, улавливая признаки болезни до начала ее распространения», - рассказал автор исследования Кармен Лефевр.
Ранее ученые из США рассказали, как по коже лица определить болезнь.
Автор: Джанабилова Татьяна П