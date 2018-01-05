Модель Гаянэ Багдасарян голая прокатилась на каяке и разместила видео в Instagram
Модель Гаянэ Багдасарян опубликовала на своей странице в Instagram новое видео. На записи она обнаженная катается на каяке. Поклонники оценили грудь знаменитости.
В течение 15 минут видео собрало почти 2,5 тысячи просмотров. Пользователи оставили большое количество комментариев с комплиментами фигуре модели. Среди поклонников Гаянэ Багдасарян представители различных государств.
Модель отдыхает в Таиланде и публикует большое количество снимков с курортных мест, по которым устроила небольшой тур на новогодние праздники. Среди ее работ достаточно много откровенных фото и видео, на которых она нередко появляется топлесс.
В течение 15 минут видео собрало почти 2,5 тысячи просмотров. Пользователи оставили большое количество комментариев с комплиментами фигуре модели. Среди поклонников Гаянэ Багдасарян представители различных государств.
Модель отдыхает в Таиланде и публикует большое количество снимков с курортных мест, по которым устроила небольшой тур на новогодние праздники. Среди ее работ достаточно много откровенных фото и видео, на которых она нередко появляется топлесс.
Автор: Валерий Антонов