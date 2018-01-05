В США военные тестируют инопланетные технологии на секретной базе
Во Флориде (США) военные тестируют инопланетные технологии на секретной базе в Палм-Бич. Сведения появились в блоге уфолога Скотта Уорринга.
Уорринг заметил алмазный стелс-корабль пришельцев при помощи приложения Google Earth. Корабль, предназначенный для высокоскоростных полетов, внешне напоминает X-47B. Несмотря на некие сходства, это инновационные и чужеродные технологии.
Интернет-пользователи не нашли связи корабля с пришельцами, посчитав, что военные разрабатывают либо новую лодку, либо боевой самолет.
Ранее в США нашли таинственный инопланетный ангар.
Уорринг заметил алмазный стелс-корабль пришельцев при помощи приложения Google Earth. Корабль, предназначенный для высокоскоростных полетов, внешне напоминает X-47B. Несмотря на некие сходства, это инновационные и чужеродные технологии.
Интернет-пользователи не нашли связи корабля с пришельцами, посчитав, что военные разрабатывают либо новую лодку, либо боевой самолет.
Ранее в США нашли таинственный инопланетный ангар.
Автор: Джанабилова Татьяна П