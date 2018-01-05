Олег Табаков впервые заговорил с родными после комы
После медикаментозной комы Олег Табаков впервые заговорил со своими родными. Об этом информируют массмедиа со ссылкой на медработников, отмечающих, что такие действия со стороны актера следует считать положительным сдвигом.
Уже более месяца Олег Табаков остается в стенах больницы, поскольку его состояние никак не может нормализоваться. После хороших новостей о переведении в обычную палату публике стало известно, что актера ввели в медикаментозную кому, чтобы защитить внутренние органы от значительной нагрузки. Оказавшись в сознании Табаков перестал откликаться на разного рода внешние раздражители и даже не узнавал своих родных. Накануне же в больнице рассказали, что артист впервые после комы поговорил с родственниками, и это значит, что организм деятеля продолжает бороться.
Впрочем, какие-либо конкретные прогнозы относительно состояния Олега Табакова медики делать не торопятся. Ранее появились сведения, что тяжелое состояние актера могло быть спровоцировано действиями стоматолога.
Уже более месяца Олег Табаков остается в стенах больницы, поскольку его состояние никак не может нормализоваться. После хороших новостей о переведении в обычную палату публике стало известно, что актера ввели в медикаментозную кому, чтобы защитить внутренние органы от значительной нагрузки. Оказавшись в сознании Табаков перестал откликаться на разного рода внешние раздражители и даже не узнавал своих родных. Накануне же в больнице рассказали, что артист впервые после комы поговорил с родственниками, и это значит, что организм деятеля продолжает бороться.
Впрочем, какие-либо конкретные прогнозы относительно состояния Олега Табакова медики делать не торопятся. Ранее появились сведения, что тяжелое состояние актера могло быть спровоцировано действиями стоматолога.
Автор: Марина Вебер