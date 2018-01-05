Экстрасенс Виктория Райдос: Пугачевой и Галкину не избежать ссор из-за ревности
Экстрасенс Виктория Райдос предсказала будущее Максиму Галкину и Алле Пугачевой. Оказывается, в этом году паре не удастся избежать ссор из-за ревности.
С момента заключения брака Примадонна и Галкин находятся в центре внимания. Кто-то одобряет союз, а кто-то критикует из-за разницы в возрасте. Сейчас пара счастлива и воспитывает двух прекрасных детей, не давая повода для сплетен и пересудов. Виктории Райдос удалось заглянуть в будущее и узнать, что Алла Борисовна вернется на сцену, но ее супруг, у которого начнутся проблемы со здоровьем, будет ее сильно ревновать. Если Галкин не найдет в себе силы идти на уступки, в семье начнутся скандалы.
Здоровье пародиста ухудшится из-за нервных переживаний. Справиться с проблемой сам артист не сможет и обратится к специалистам.
Ранее Галкин показал видео с празднования Нового года.
С момента заключения брака Примадонна и Галкин находятся в центре внимания. Кто-то одобряет союз, а кто-то критикует из-за разницы в возрасте. Сейчас пара счастлива и воспитывает двух прекрасных детей, не давая повода для сплетен и пересудов. Виктории Райдос удалось заглянуть в будущее и узнать, что Алла Борисовна вернется на сцену, но ее супруг, у которого начнутся проблемы со здоровьем, будет ее сильно ревновать. Если Галкин не найдет в себе силы идти на уступки, в семье начнутся скандалы.
Здоровье пародиста ухудшится из-за нервных переживаний. Справиться с проблемой сам артист не сможет и обратится к специалистам.
Ранее Галкин показал видео с празднования Нового года.
Автор: Джанабилова Татьяна П