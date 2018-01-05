Колумбиец раскопал могилу брата ради совместной встречи Нового года
Житель Колумбии раскопал могилу брата, чтобы вместе с ним встретить Новый год. Известно, что 23-летний колумбиец находится под наблюдением психиатров. Вечером 31 декабря он покинул дом, а после возвратился в ссадинах и грязной одежде. Поинтересовавшиеся причинами такого вида, родственники мужчины выяснили, что тот посетил кладбище Сан-Хасинто, где находится захоронение его двоюродного брата, скончавшегося в 2015 году.
Члены семьи связались с администрацией кладбища и определили, что труп погибшего действительно пропал. Жители города Гайра сильно удивились тому, что 23-летнему молодому человеку удалось проникнуть на кладбище и раскопать могилу. Колумбийцы отметили, что никогда не предполагали возможность возникновения подобного инцидента. По их словам, такие действия воспринимаются как эпизоды фильмов ужасов, но никак не реальность.
Мать покойного выразила удивление отсутствию на кладбище охраны, а также неэффективности камер видеонаблюдения. Молодого человека, раскопавшего могилу, отправили в поликлинику де-Ла-Кастельяна. Отмечается, что он начал проявлять агрессию. Медики подозревают, что их пациент мог получить заражение крови, вследствие чего потребовалось провести его тщательный осмотр.
Члены семьи связались с администрацией кладбища и определили, что труп погибшего действительно пропал. Жители города Гайра сильно удивились тому, что 23-летнему молодому человеку удалось проникнуть на кладбище и раскопать могилу. Колумбийцы отметили, что никогда не предполагали возможность возникновения подобного инцидента. По их словам, такие действия воспринимаются как эпизоды фильмов ужасов, но никак не реальность.
Мать покойного выразила удивление отсутствию на кладбище охраны, а также неэффективности камер видеонаблюдения. Молодого человека, раскопавшего могилу, отправили в поликлинику де-Ла-Кастельяна. Отмечается, что он начал проявлять агрессию. Медики подозревают, что их пациент мог получить заражение крови, вследствие чего потребовалось провести его тщательный осмотр.
Автор: Валерий Антонов