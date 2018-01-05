Ученые назвали отказ от соли лучшей диетой в мире
Ученые после исследований сумели определиться, какая диета заслуживает статуса лучшей в мире. Соответствующая работа проводилась специалистами U.S. News and World Report, и их выбор пал на DASH, предусматривающую отказ от соли.
Расшифровывается DASH как Диетические подходы к прекращению гипертонии, а смысл такого способа заключается в полном отказе от соли или значительном снижении ее использования. Кроме того, диетой также предусмотрены аналогичные меры в отношении продуктов, содержащих высокие уровни сахара и насыщенных жиров. Благодаря такому методу можно добиться снижения давления, а еще DASH позволят заметно опустить уровни содержащегося в организме холестерина. Эксперты уверяют, что такая диета может оказаться более эффективной, нежели целый перечень препаратов от гипертонии.
Помимо DASH, ученые также отметили пользу средиземноморской диеты, позволяющей не только избавиться от лишних кг, но еще улучшить активность мозга и сердца, снижая риски развития онкологии и диабета.
Расшифровывается DASH как Диетические подходы к прекращению гипертонии, а смысл такого способа заключается в полном отказе от соли или значительном снижении ее использования. Кроме того, диетой также предусмотрены аналогичные меры в отношении продуктов, содержащих высокие уровни сахара и насыщенных жиров. Благодаря такому методу можно добиться снижения давления, а еще DASH позволят заметно опустить уровни содержащегося в организме холестерина. Эксперты уверяют, что такая диета может оказаться более эффективной, нежели целый перечень препаратов от гипертонии.
Помимо DASH, ученые также отметили пользу средиземноморской диеты, позволяющей не только избавиться от лишних кг, но еще улучшить активность мозга и сердца, снижая риски развития онкологии и диабета.
Автор: Марина Вебер