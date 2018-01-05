В Таиланде вышла замуж "самая волосатая" девушка в мире
В Таиланде вышла замуж "самая волосатая" девушка в мире. Супатра Сасупфан, страдающая гипертризозом, попала в Книгу Гиннеса в 2010 году. Сведения предоставило издание Metro.
За современную историю синдром Абрамса встречался только у 50 человек. Все их тело, в том числе лицо, покрыто быстро растущими волосами. Отец рекордсменки рассказал, что лечение оказалось не эффективным, поэтому его дочь регулярно бреется. Самые тяжелые времена семья переживала в школьные годы, когда сверстники дразнили необычную девушку оборотнем. Сейчас Сасупфан живет обычной жизнью, встретила свою любовь и находится в гармонии с супругом.
Ранее в Бразилии замуж вышла самая старая невеста.
За современную историю синдром Абрамса встречался только у 50 человек. Все их тело, в том числе лицо, покрыто быстро растущими волосами. Отец рекордсменки рассказал, что лечение оказалось не эффективным, поэтому его дочь регулярно бреется. Самые тяжелые времена семья переживала в школьные годы, когда сверстники дразнили необычную девушку оборотнем. Сейчас Сасупфан живет обычной жизнью, встретила свою любовь и находится в гармонии с супругом.
Ранее в Бразилии замуж вышла самая старая невеста.
Автор: Джанабилова Татьяна П