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Ученые: Первый человек на Марсе родится через 100 лет
Исследователи из США установили, что первый человек на Марсе родится примерно через 100 лет. По словам специалистов, процесс колонизации Красной планеты может затянуться по причине проблем с транспортировкой.

Ученые: Первый человек на Марсе родится через 100 лет


Ученые рассказали, что главной задачей колонизаторов станут строительство городка и создание специального щита, который будет защищать планету от солнечной радиации. Первым жителям Красной планеты придется также адаптироваться к гравитационному полю, отличающемуся от земного. По словам специалистов, для этого в каждом комплексе будет установлен специальный прибор, подавляющий высокий уровень притяжения.

«Первые колонии могут появиться на Марсе уже через 50 лет, однако для рождения детей потребуется более тщательная подготовка. Сам факт того, что организм будет развиваться в новых для него условиях, может оказаться уникальным феноменом. Из-за особой среды на Марсе предугадать состояние ребенка будет невозможно», - рассказали специалисты.

По словам ученых, в настоящее время в миссию не заложено наличие приборов для принятия родов на Марсе, однако все астронавты пройдут соответствующие курсы в обязательном порядке. Кроме того, размножение является одной из основных целей полета, так как, по сути, специалисты получат «билет в один конец».
Автор: Махов Артем
Сегодня, 10:50
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