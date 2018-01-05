Петр Порошенко вновь «окончательно» попрощался с Россией
Порошенко снова рассказал об окончательном прощании с Россией. Глава Украины сделал заявление касательно важности для этого процесса предоставления Евросоюзом безвизового режима.
«Одна из самых важных побед в году, которую нам удалось получить вместе — ввод режима въезда без виз с Евросоюзом. Украина сказала финальное «прощай» Российской империи», — отметил он на странице в Twitter.
Петр Порошенко неоднократно делал «прощальные» заявления в отношении РФ в 2017 году. К примеру, в мае он сообщал, что Украина и российская сторона «развелись», а в июне цитировал стих Лермонтова о немытой России.
«Одна из самых важных побед в году, которую нам удалось получить вместе — ввод режима въезда без виз с Евросоюзом. Украина сказала финальное «прощай» Российской империи», — отметил он на странице в Twitter.
Петр Порошенко неоднократно делал «прощальные» заявления в отношении РФ в 2017 году. К примеру, в мае он сообщал, что Украина и российская сторона «развелись», а в июне цитировал стих Лермонтова о немытой России.
Автор: Валерий Антонов