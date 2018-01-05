Fisker впервые покажет стильный электрокар Emotion в Лас-Вегасе
Fisker впервые покажет стильный электрокар Emotion в Лас-Вегасе. Дебют американской новинки состоится на выставке электроники CES.
Производитель создавал Fisker Emotion, чтобы потягаться с электрокаром Tesla Model S. Отличительной способностью автомобиля стал быстро заряжающийся аккумулятор и стильный экстерьер.
Сведения о «начинке» Emotion держатся в тайне. Автомобиль способен развивать скорость в 259 км/час и преодолеть 643 километра пути без подзарядки. На рынке США электрокар появится по цене в 129,9 тыс. долларов. Производитель еще не назначил дату старта продаж.
Ранее в Сети показали тизеры Emotion.
Производитель создавал Fisker Emotion, чтобы потягаться с электрокаром Tesla Model S. Отличительной способностью автомобиля стал быстро заряжающийся аккумулятор и стильный экстерьер.
Сведения о «начинке» Emotion держатся в тайне. Автомобиль способен развивать скорость в 259 км/час и преодолеть 643 километра пути без подзарядки. На рынке США электрокар появится по цене в 129,9 тыс. долларов. Производитель еще не назначил дату старта продаж.
Ранее в Сети показали тизеры Emotion.
Автор: Джанабилова Татьяна П