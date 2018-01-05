Ученые: Пришельцы ассоциируют людей с животными из зоопарка, не желая выходить на связь
Пришельцы могут избегать контакта с людьми по той причине, что воспринимают человечество подобном животным из зоопарка. В частности, для них жители Земли могут казаться слишком примитивными существами.
“Теория зоопарка” впервые прозвучала еще в 1973 году от астронома Джона Болла. В частности, он считал, что инопланетянам сразу было известно о зарождении земной жизни, но на начальных этапах они предпочли вести наблюдения, словно люди, это животные в клетке. Установление контакта между человечеством и пришельцами возможно, но только когда земное общество достигнет определенного уровня развития.
Хотя теория прозвучала много лет назад, современные ученые не отрицают, что она может отвечать действительности, ведь глупо полагать, что во Вселенной люди одни. Уфологи же убеждены, что инопланетные существа не планируют порабощать человечество, но и помогать тоже не собираются, поскольку во вселенских масштабах Земля кажется им ничтожной. Существуют версии, что люди контактировали с пришельцем в прошлом, или что это происходит и сейчас, но правительство подобное умело скрывает.
“Теория зоопарка” впервые прозвучала еще в 1973 году от астронома Джона Болла. В частности, он считал, что инопланетянам сразу было известно о зарождении земной жизни, но на начальных этапах они предпочли вести наблюдения, словно люди, это животные в клетке. Установление контакта между человечеством и пришельцами возможно, но только когда земное общество достигнет определенного уровня развития.
Хотя теория прозвучала много лет назад, современные ученые не отрицают, что она может отвечать действительности, ведь глупо полагать, что во Вселенной люди одни. Уфологи же убеждены, что инопланетные существа не планируют порабощать человечество, но и помогать тоже не собираются, поскольку во вселенских масштабах Земля кажется им ничтожной. Существуют версии, что люди контактировали с пришельцем в прошлом, или что это происходит и сейчас, но правительство подобное умело скрывает.
Автор: Марина Вебер