В Красноярском крае мужчину осудят за угрозу убить 11-летнюю девочку
В Красноярском крае 27-летнего мужчину из поселка Абан осудят за угрозу убить 11-летнюю девочку. Заведено уголовное дело, идет расследование. Сведения об инциденте размещены на сайте МВД России.
Сообщается, полицейским поступил звонок о скандале в доме местного жителя. Прибыв на место, правоохранители установили, что пьяный мужчина поссорился с сожительницей и падчерицей, которую в отсутствии матери обещал убить.
Мать несовершеннолетней привлечена к административной ответственности за плохое исполнение родительских обязанностей. Ранее семья на учете в полиции не состояла.
Ранее в Красноярском крае отец убил обидчика сына.
Сообщается, полицейским поступил звонок о скандале в доме местного жителя. Прибыв на место, правоохранители установили, что пьяный мужчина поссорился с сожительницей и падчерицей, которую в отсутствии матери обещал убить.
Мать несовершеннолетней привлечена к административной ответственности за плохое исполнение родительских обязанностей. Ранее семья на учете в полиции не состояла.
Ранее в Красноярском крае отец убил обидчика сына.
Автор: Джанабилова Татьяна П