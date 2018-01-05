В Сети появились шпионские снимки нового хэтчбека Hyundai
В Сети появились первые шпионские снимки нового хэтчбека от компании Hyundai. На фотографиях видно, что транспортное средство получило классический сдержанный дизайн.
По предварительной информации экспертов, новый автомобиль от бренда получит название Santro. В настоящее время он проходят первые тестирования на дорогах Южной Кореи. Автомобиль получил относительно новый дизайн с ярко выраженной передней оптикой, дополненной подсветкой по нижнему краю. Между фарами расположилась решетка радиатора, выполненная из металла с матовым покрытием. Салон машины получил каноничный для бренда дизайн из искусственных материалов.
Под капотом у новой модели от Hyundai в базовой модификации расположится силовой агрегат на 1,8 литра при мощности в 150 лошадиных сил. Автомобиль могут представить общественности уже в следующем месяце в рамках специального мероприятия в Индии. Также известно, что бренд намерен выпустить специальную версию транспортного средства для рынка Южной Кореи. На мировом рынке машина появится только к концу лета текущего года по стоимости от 56 тысяч долларов.
По предварительной информации экспертов, новый автомобиль от бренда получит название Santro. В настоящее время он проходят первые тестирования на дорогах Южной Кореи. Автомобиль получил относительно новый дизайн с ярко выраженной передней оптикой, дополненной подсветкой по нижнему краю. Между фарами расположилась решетка радиатора, выполненная из металла с матовым покрытием. Салон машины получил каноничный для бренда дизайн из искусственных материалов.
Под капотом у новой модели от Hyundai в базовой модификации расположится силовой агрегат на 1,8 литра при мощности в 150 лошадиных сил. Автомобиль могут представить общественности уже в следующем месяце в рамках специального мероприятия в Индии. Также известно, что бренд намерен выпустить специальную версию транспортного средства для рынка Южной Кореи. На мировом рынке машина появится только к концу лета текущего года по стоимости от 56 тысяч долларов.
Автор: Махов Артем