Преемника модели Hyundai ix35 Fuel Cell представят 8 января
Преемника модели Hyundai ix35 Fuel Cell официально презентуют 8 января. Автокомпания готовит к дебюту новый кроссовер. Новинка получит двигатель на водородных элементах с производительностью в 163 «лошадки», тогда как максимальный пробег без дозаправки составляет 580 км.
Серийная модификация водородного кроссовера получит комплекс систем безопасности, в состав которых входят адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, а также функция распознавания пешеходов.
Помимо этого, модель оснастят системой полуавтономного управления. В первую очередь преемник ix35 Fuel Cell будут реализовать в КНР, США, Европе.
Серийная модификация водородного кроссовера получит комплекс систем безопасности, в состав которых входят адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, а также функция распознавания пешеходов.
Помимо этого, модель оснастят системой полуавтономного управления. В первую очередь преемник ix35 Fuel Cell будут реализовать в КНР, США, Европе.
Автор: Валерий Антонов