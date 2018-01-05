Горячие украинские красотки предстали в мужском календаре журнала XXL
Мужской календарь на 2018 год выпустил журнал XXL. Украинские известные девушки облачились в купальники для этого проекта.
12 горячих украинских певиц и телеведущих обнажили свои тела для мужского журнала XXL. Стройные фигуры и выдающиеся формы девушек украшают календарь. Каждый месяц представила одна девушка. Так, на обложке журнала изображена певица и ведущая Регина Тодоренко, она же представляет месяц февраль.
Девушки позируют на фоне океана в откровенных купальниках, а некоторые даже и без них. DJ Nana на странице месяца марта предстала перед читателями без верхней части купальника. Открывает горячий календарь Екатерина Крымская в изящном сдельном купальнике.
Над проектом с девушками работал известный фотограф Виталий Руденко.
12 горячих украинских певиц и телеведущих обнажили свои тела для мужского журнала XXL. Стройные фигуры и выдающиеся формы девушек украшают календарь. Каждый месяц представила одна девушка. Так, на обложке журнала изображена певица и ведущая Регина Тодоренко, она же представляет месяц февраль.
Девушки позируют на фоне океана в откровенных купальниках, а некоторые даже и без них. DJ Nana на странице месяца марта предстала перед читателями без верхней части купальника. Открывает горячий календарь Екатерина Крымская в изящном сдельном купальнике.
Над проектом с девушками работал известный фотограф Виталий Руденко.
Автор: Бойцова Мария