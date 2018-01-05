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В Сеть просочились фото голой Майли Сайрус с небритыми подмышками
В Сети появились фотографии голой Майли Сайрус с небритыми подмышками. По информации от западной прессы, снимки оказались в общем доступе после того, как сама звезда их обнародовала.

В Сеть просочились фото голой Майли Сайрус с небритыми подмышками


На фотографиях Сайрус позирует полностью без одежды на белом фоне. Сама певица заявила, что таким методом хотела выразить свою поддержку природной красоте представительниц прекрасного пола. Снимки были сделаны во время фотосессии с известным фотографом Терри Ричардсоном.

«Я никогда не считала постыдным иметь растительность на теле. Женщина была создана особой, ввиду чего изначально не имеет плохих качеств. Мужчинам стоит чаще задумываться о том, что главным в их партнершах является именно человеческая составляющая, а не то, сколько времени они ежедневно проводят перед зеркалом», - прокомментировала обнародованные снимки сама Майли Сайрус.

Ранее певица уже принимала участие в провокационных фотосессиях. В минувшем году она обнародовала снимки вместе с поросенком, с которым она искупалась в обнаженном виде в грязи. По ее словам, таким методом она продемонстрировала свое отношение к каждому живому существу, невзирая на его образ жизни или место обитания.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 11:01
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