LADA Granta возглавляет ТОП-10 самых дешевых новых авто на рынке России
Модель LADA Granta занимает первенство в ТОП-10 самых дешевых авто непосредственно на рынке России. Эксперты отмечают, что это уже не первый раз, когда ей удается удерживать лидерскую позицию в плане стоимости.
Так, сейчас приобрести LADA Granta желающие имеют возможность за 400 тысяч рублей, притом при указанной цене водитель получает некоторые вполне полезные функции. В частности, в данной версии предусмотрено наличие подушки безопасности, размещенной со стороны водительского сидения. Вторую позицию занимает LADA Priora, поскольку седан предлагается за 415 тысяч рублей. Тройку лидеров тоже закрывает LADA Granta, но представленная в кузове лифтбека, а ее стоимость достигает 425 тысяч.
Модель Ravon R2 удостоена четвертой позиции рейтинга, поскольку ее можно приобрести за 440 тысяч рублей. ТОП-5 закрывает Datsun on-DO, который в виде седана россиянам доступен по цене в 444 тысячи. Кроме того, в рейтинге оказались Ravon Nexia, LADA Kalina, а также Brilliance H230 и несколько других моделей.
Так, сейчас приобрести LADA Granta желающие имеют возможность за 400 тысяч рублей, притом при указанной цене водитель получает некоторые вполне полезные функции. В частности, в данной версии предусмотрено наличие подушки безопасности, размещенной со стороны водительского сидения. Вторую позицию занимает LADA Priora, поскольку седан предлагается за 415 тысяч рублей. Тройку лидеров тоже закрывает LADA Granta, но представленная в кузове лифтбека, а ее стоимость достигает 425 тысяч.
Модель Ravon R2 удостоена четвертой позиции рейтинга, поскольку ее можно приобрести за 440 тысяч рублей. ТОП-5 закрывает Datsun on-DO, который в виде седана россиянам доступен по цене в 444 тысячи. Кроме того, в рейтинге оказались Ravon Nexia, LADA Kalina, а также Brilliance H230 и несколько других моделей.
Автор: Марина Вебер