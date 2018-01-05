Volkswagen подтвердил выход нового кроссовера T-Cross в 2018 году
Volkswagen официально подтвердил набирающие обороты слухи о выходе своего нового автомобиля T-Cross весной текущего года. Перед презентацией производитель показал самый маленький кроссовер на видео.
До конца года немецкий автоконцерн Volkswagen обещает продемонстрировать серию новых транспортных средств. Большую часть представят поклонникам бренда на Женевском автосалоне. Точно известно о выходе Touareg и Jetta.
T-Cross сконструирован на базе Polo. Дизайн автомобиля получит характерные для Volkswagen черты. Большая часть элементов, кроме мягкой крыши, заимствована у T-Cross Breeze Concept. Производитель не стал рассекречивать комплектацию и технические особенности новой модели. Старт продаж запланирован на конец года.
Ранее Volkswagen пытался вывести на рынок США пикап Amarok.
До конца года немецкий автоконцерн Volkswagen обещает продемонстрировать серию новых транспортных средств. Большую часть представят поклонникам бренда на Женевском автосалоне. Точно известно о выходе Touareg и Jetta.
T-Cross сконструирован на базе Polo. Дизайн автомобиля получит характерные для Volkswagen черты. Большая часть элементов, кроме мягкой крыши, заимствована у T-Cross Breeze Concept. Производитель не стал рассекречивать комплектацию и технические особенности новой модели. Старт продаж запланирован на конец года.
Ранее Volkswagen пытался вывести на рынок США пикап Amarok.
Автор: Джанабилова Татьяна П