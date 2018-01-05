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Уфологи считают детей Индиго продуктом генетических экспериментов инопланетян
Уфологи рассказали, что люди получают новую ДНК за счет ввода генов инопланетян. Они отмечают, что на Земле есть представители космических цивилизаций. Якобы взаимодействие приводит к появлению новой расы людей, которых называют детьми Индиго.

Уфологи считают детей Индиго продуктом генетических экспериментов инопланетян


Отмечается, что профиль подобных представителей людей отличает сходством с инопланетянами. Часть из последних исследований ДНК могут квалифицироваться, как необычное обновление. Подобные действия приводят к загрузке данных, определяющих генетическое происхождение особи.

На страницах зарубежных сайтов указываются предположения, что подобное обновление генов может привести к получению людьми сверхъестественных сил. Якобы инопланетяне планомерно изменяют человечество для создания новых существ.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:54
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