Лера Кудрявцева отметила Новый Год в компании самых близких людей
Известная телеведущая Лера Кудрявцева порадовала поклонников новыми снимками, на которых звезда запечатлена в компании своей семьи и близких друзей во время празднования Нового Года. Основной темой обсуждения в социальной сети Instagram стал муж звезды и большая разница в возрасте между влюбленными.
Недавно 46-летняя Лера Кудрявцева опубликовала в Сети фотоснимки с праздничной вечеринки, посвященной Новому Году Собаки. Телеведущая отметила семейный праздник, как и полагается, в компании самых близких родственников и друзей. Звезда подчеркнула, что первая ночь нового года была веселой и незабываемой. Подписчики Кудрявцевой рассыпались в положительных комментариях по поводу внешнего вида знаменитости и прекрасной уютной атмосферы, которую с легкостью смогли передать фотографии. За сутки пост набрал более тысячи положительных отметок и комментариев.
Не обошлось и без негатива. Некоторые подписчики не смогли не упомянуть о большой разнице в возрасте между телеведущей и ее молодым супругом – 30-летним хоккеистом Игорем Макаровым. В ответ на несколько не самых лестных комментариев по поводу выбора Кудрявцевой, самые верные поклонники заверили хэйтеров, что звездная пара смотрится прекрасно, а сама телеведущая как будто помолодела на десяток лет.
Недавно 46-летняя Лера Кудрявцева опубликовала в Сети фотоснимки с праздничной вечеринки, посвященной Новому Году Собаки. Телеведущая отметила семейный праздник, как и полагается, в компании самых близких родственников и друзей. Звезда подчеркнула, что первая ночь нового года была веселой и незабываемой. Подписчики Кудрявцевой рассыпались в положительных комментариях по поводу внешнего вида знаменитости и прекрасной уютной атмосферы, которую с легкостью смогли передать фотографии. За сутки пост набрал более тысячи положительных отметок и комментариев.
Не обошлось и без негатива. Некоторые подписчики не смогли не упомянуть о большой разнице в возрасте между телеведущей и ее молодым супругом – 30-летним хоккеистом Игорем Макаровым. В ответ на несколько не самых лестных комментариев по поводу выбора Кудрявцевой, самые верные поклонники заверили хэйтеров, что звездная пара смотрится прекрасно, а сама телеведущая как будто помолодела на десяток лет.
Автор: Харченко Анна