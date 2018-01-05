СМИ: Китай начал строить третий авианосец «Ляонин»
Китай начал строить третий авианосец «Ляонин». Сборка ведется на судостроительной верфи, расположенной в Шанхае. Сведения со ссылкой на инсайдера в военных кругах появились в СМИ.
На балансе ВМС КНР есть один авианосец, но страна хочет создать устрашающий флот, который будет курсировать в водах Мирового океана для обеспечения сохранности границ и общей безопасности. Первый боевой корабль построен на базе крейсера «Варяг», купленного у Киева. В прошлом году на воду был спущен первый авианосец местной сборки.
В марте прошлого года члены Всекитайского собрания официально дали добро на строительство третьего корабля. Около двух лет у завода уйдет на создание корпуса, поэтому прогнозировать сроки окончания работа пока рано. СМИ называют 2021 год возможной датой спуска на воду.
На балансе ВМС КНР есть один авианосец, но страна хочет создать устрашающий флот, который будет курсировать в водах Мирового океана для обеспечения сохранности границ и общей безопасности. Первый боевой корабль построен на базе крейсера «Варяг», купленного у Киева. В прошлом году на воду был спущен первый авианосец местной сборки.
В марте прошлого года члены Всекитайского собрания официально дали добро на строительство третьего корабля. Около двух лет у завода уйдет на создание корпуса, поэтому прогнозировать сроки окончания работа пока рано. СМИ называют 2021 год возможной датой спуска на воду.
Автор: Джанабилова Татьяна П