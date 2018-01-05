МЧС предупредило о шторме с 9-метровыми волнами у берегов Камчатки
МЧС предупреждает касательно шторма с 9-метровыми волнами рядом с берегами Камчатки. По информации Камчатского гидрометеоцентра, в акватории Берингова моря будут огромные волны. Соответствующая ситуация останется до 6 января.
Спасатели порекомендовали главам судоходных компаний, суда которых располагаются в указанном районе, принять меры для увеличения безопасности. В конце минувшего года на Камчатке циклон сильно испортил погоду, а также принес на полуостров штормовой ветер и мокрый снег. На территории Петропавловска-Камчатского порывы ветра дойдут до 25 м/с.
Спасатели порекомендовали главам судоходных компаний, суда которых располагаются в указанном районе, принять меры для увеличения безопасности. В конце минувшего года на Камчатке циклон сильно испортил погоду, а также принес на полуостров штормовой ветер и мокрый снег. На территории Петропавловска-Камчатского порывы ветра дойдут до 25 м/с.
Автор: Валерий Антонов