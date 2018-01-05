Анна Хильевич удивила поклонников странной маской для лица
Анна Хилькевич удивила поклонников странно маской для лица. По словам актрисы, после длительных перелетов или выступлений она всегда делает косметические процедуры.
«Каждое утро девушки начинается с того, что она пытается сделаться красивой для всех окружающих. Некоторые предпочитают ходить к косметологам, а я решила устроить сеанс самостоятельно. Его можно совместить с завтраком для того, чтобы сэкономить время. Кроме того, маска в домашних условиях также требует определенных приготовлений», - рассказала Хилькевич под обнародованным фото. По ее словам, подобный ритуал стал дня нее привычным и обязательным.
По словам актрисы, иногда выступления и простые рабочие будни могут быть настолько трудными, что она даже не успевает зайти в магазин для того, чтобы купить средства гигиены. Из-за этого приходится использовать все подручные средства. На фотографии Хилькевич позирует на кровати в домашнем халате с маской на лице. Поклонники отметили, что звезда отлично выглядит, ввиду чего ей не стоит переживать по поводу косметологических процедур. Публикация за считанные минуты собрала более 10 тысяч лайков.
«Каждое утро девушки начинается с того, что она пытается сделаться красивой для всех окружающих. Некоторые предпочитают ходить к косметологам, а я решила устроить сеанс самостоятельно. Его можно совместить с завтраком для того, чтобы сэкономить время. Кроме того, маска в домашних условиях также требует определенных приготовлений», - рассказала Хилькевич под обнародованным фото. По ее словам, подобный ритуал стал дня нее привычным и обязательным.
По словам актрисы, иногда выступления и простые рабочие будни могут быть настолько трудными, что она даже не успевает зайти в магазин для того, чтобы купить средства гигиены. Из-за этого приходится использовать все подручные средства. На фотографии Хилькевич позирует на кровати в домашнем халате с маской на лице. Поклонники отметили, что звезда отлично выглядит, ввиду чего ей не стоит переживать по поводу косметологических процедур. Публикация за считанные минуты собрала более 10 тысяч лайков.
Автор: Махов Артем