Эксперты рассказали о VR-очках и других сексуальных тенденциях 2018 года
Сексолог Никки Гольдштейн перечислила сексуальные тенденции, с которыми придется столкнуться в 2018 году. Эксперт рассказала о влиянии VR-очков и “Пятидесяти оттенков серого”, сообщает Daily Mail.
Так, в 2018 году пары будут использовать технологии, чтобы разнообразить интимную жизнь. Люди начнут больше полагаться на технологические достижения, которые выходят, думая, что они являются ключом к счастливой сексуальной жизни и применяя их для удовлетворения потребностей, убеждена эксперт. В частности, речь идет об очках виртуальной реальности, а также о секс-роботах. Кроме того, в этом году может увеличиться количество однополых экспериментов в спальне, поскольку люди перестали чувствовать давление и наконец-то могут отказаться от шаблонов и ярлыков.
Важную роль, как утверждает сексолог, непосредственно в интимной жизни общества сыграет в 2018 и заключительная серия “Пятидесяти оттенков серого”. После выхода в феврале третьей части картины многие отважатся на эксперименты в спальне, касающиеся бондажа и БДСМ в целом.
Так, в 2018 году пары будут использовать технологии, чтобы разнообразить интимную жизнь. Люди начнут больше полагаться на технологические достижения, которые выходят, думая, что они являются ключом к счастливой сексуальной жизни и применяя их для удовлетворения потребностей, убеждена эксперт. В частности, речь идет об очках виртуальной реальности, а также о секс-роботах. Кроме того, в этом году может увеличиться количество однополых экспериментов в спальне, поскольку люди перестали чувствовать давление и наконец-то могут отказаться от шаблонов и ярлыков.
Важную роль, как утверждает сексолог, непосредственно в интимной жизни общества сыграет в 2018 и заключительная серия “Пятидесяти оттенков серого”. После выхода в феврале третьей части картины многие отважатся на эксперименты в спальне, касающиеся бондажа и БДСМ в целом.
Автор: Марина Вебер