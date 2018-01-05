В Башкортостане в ДТП между двумя ВАЗами погиб 51-летний пассажир
Накануне ночью в Башкортостане в ДТП, произошедшем между двумя ВАЗами (2105 и 2107), погиб 51-летний пассажир. Сведения о трагедии, случившейся на 11-м километре автомобильной трассы Новобелокатай – Белянка - Перевоз, предоставлены сотрудниками ГИБДД по Белокатайскому району.
Сообщается, 41-летний водитель «пятерки» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с попутным ВАЗ-2107. Нарушитель ПДД и его пассажир были доставлены в медучреждение. Врачи до конца боролись за жизнь 51-летнего мужчины, но спустя два часа он скончался.
Ранее портал "Актуальные новости" сообщал, что в Башкортостане под колесами ВАЗ погиб велосипедист.
Сообщается, 41-летний водитель «пятерки» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с попутным ВАЗ-2107. Нарушитель ПДД и его пассажир были доставлены в медучреждение. Врачи до конца боролись за жизнь 51-летнего мужчины, но спустя два часа он скончался.
Ранее портал "Актуальные новости" сообщал, что в Башкортостане под колесами ВАЗ погиб велосипедист.
Автор: Джанабилова Татьяна П