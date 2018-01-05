При массовом ДТП с такси в Воронеже пострадали люди
На территории Воронежа отмечено тройное ДТП с участием авто такси. По данным массмедиа, ссылающихся на сообщения очевидцев, вследствие массовой аварии пострадали граждане.
Инцидент имел место в пределах Воронежа ближе к полуночи четверга, 4 января. На проспекте Революции не смогли разминуться сразу три транспортных средства. В частности, участниками упомянутой аварии стали Mazda, а также Volkswagen Polo и Nissan Teana. Кроме того, отмечается, что одна из машин принадлежит действующей в городе службе такси. В результате данного столкновения почти все авто получили разного рода механические повреждения. Также предоставляются сведения о пострадавших гражданах, но о том, кто именно из участников получил травмы и какой характер они имеют, источниками не уточняется.
Для ликвидации последствий ночного ДТП потребовалось вмешательство спасателей, также на месте вели работу сотрудники органов правопорядка Воронежа. Сейчас по факту аварии организована проверка, выясняются все подробности указанного столкновения, не исключается принятие процессуального решения.
Инцидент имел место в пределах Воронежа ближе к полуночи четверга, 4 января. На проспекте Революции не смогли разминуться сразу три транспортных средства. В частности, участниками упомянутой аварии стали Mazda, а также Volkswagen Polo и Nissan Teana. Кроме того, отмечается, что одна из машин принадлежит действующей в городе службе такси. В результате данного столкновения почти все авто получили разного рода механические повреждения. Также предоставляются сведения о пострадавших гражданах, но о том, кто именно из участников получил травмы и какой характер они имеют, источниками не уточняется.
Для ликвидации последствий ночного ДТП потребовалось вмешательство спасателей, также на месте вели работу сотрудники органов правопорядка Воронежа. Сейчас по факту аварии организована проверка, выясняются все подробности указанного столкновения, не исключается принятие процессуального решения.
Автор: Марина Вебер