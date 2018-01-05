Китайский клон Samsung Galaxy S9+ за 6 тыс. рублей засветился на видео
Китайский клон ожидаемого Samsung Galaxy S9+ по цене в 6 тыс. рублей, или 688 юаней, засветился на коротком видео. Умельцы собрали новинку за два месяца до выхода оригинального смартфона, который должен дебютировать на выставке MWC.
Samsung до последнего момента пыталась избежать утечки информации, но, судя по представленным кадрам, так и не добилась желаемого. Копия флагмана Galaxy S9+ уже продается на рынке Китая.
Экспертам удалось определить подделку по внешнему виду, опираясь на скудные сведения о Galaxy S9+. Вокруг экрана китайского устройства идут широкие рамки, а это не соответствует политике южнокорейского гиганта. Местные жители активно скупают девайс, считая престижным иметь такой смартфон до выхода оригинала.
Ранее Galaxy S8 стал эталоном прошлого года.
Samsung до последнего момента пыталась избежать утечки информации, но, судя по представленным кадрам, так и не добилась желаемого. Копия флагмана Galaxy S9+ уже продается на рынке Китая.
Экспертам удалось определить подделку по внешнему виду, опираясь на скудные сведения о Galaxy S9+. Вокруг экрана китайского устройства идут широкие рамки, а это не соответствует политике южнокорейского гиганта. Местные жители активно скупают девайс, считая престижным иметь такой смартфон до выхода оригинала.
Ранее Galaxy S8 стал эталоном прошлого года.
Автор: Джанабилова Татьяна П