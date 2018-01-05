Провокационные снимки Наташи Королевой из бани попали в Instagram
Известная певица Наталья Королева выложила в Instagram несколько смелых снимков из бани. На одном из фото артистка позирует с косметической маской на лице.
Наталья Королева и Сергей Глушко – одна из немногих звездных пар российской эстрады, которая не привыкла скрывать от публики детали своей повседневной жизни. Певица не боится показывать свою естественную красоту публикуя снимки без применения фотошопа.
Проводя новогодние каникулы в собственном доме в подмосковном поселке Крекшино, Королева вместе с подругами и сыном Архипом попарилась в бане и выложила несколько снимков с мероприятия. Сделав селфи с маской на лице, артистка похвасталась: «Банный день!».
Поклонники артистки сочли снимок забавным и, в большинстве, позитивно оценили подобную фотосессию, отметив естественность знаменитости.
Наталья Королева и Сергей Глушко – одна из немногих звездных пар российской эстрады, которая не привыкла скрывать от публики детали своей повседневной жизни. Певица не боится показывать свою естественную красоту публикуя снимки без применения фотошопа.
Проводя новогодние каникулы в собственном доме в подмосковном поселке Крекшино, Королева вместе с подругами и сыном Архипом попарилась в бане и выложила несколько снимков с мероприятия. Сделав селфи с маской на лице, артистка похвасталась: «Банный день!».
Поклонники артистки сочли снимок забавным и, в большинстве, позитивно оценили подобную фотосессию, отметив естественность знаменитости.
Автор: Гундерин Сергей