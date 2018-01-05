В Свердловской области пропали двое 11-летних мальчиков
В пригороде Кушвы (Свердловская область) 4 января пропали двое 11-летних мальчиков. Ребята ушли на прогулку с собаками и не вернулись домой. По данному происшествию незамедлительно была развернута поисковая операция.
Два жителя 11-летнего возраста поселка Восток, который расположен в пригороде Кушвы, ушли на прогулку в лес 4 января, после чего местонахождение детей остается неизвестным. В поисках пропавших принимает участие добровольческий поисковый отряд Liza Alert. Операция началась в утром 5 января. Основным местом действия поискового отряда является близлежащий лес.
Согласно заявлениям специалистов, один из мальчиков вывел на прогулку небольшую дворнягу на поводке, а второй – большую собаку со светлой шерстью. Что касается внешнего вида детей, первый одет был в синюю куртку, черные штаны и темные зимние кроссовки, на голове у мальчика шапка с белой надписью. На втором была синяя пуховая куртка, черные штаны и кроссовки, шапка с логотипом Adidas.
Два жителя 11-летнего возраста поселка Восток, который расположен в пригороде Кушвы, ушли на прогулку в лес 4 января, после чего местонахождение детей остается неизвестным. В поисках пропавших принимает участие добровольческий поисковый отряд Liza Alert. Операция началась в утром 5 января. Основным местом действия поискового отряда является близлежащий лес.
Согласно заявлениям специалистов, один из мальчиков вывел на прогулку небольшую дворнягу на поводке, а второй – большую собаку со светлой шерстью. Что касается внешнего вида детей, первый одет был в синюю куртку, черные штаны и темные зимние кроссовки, на голове у мальчика шапка с белой надписью. На втором была синяя пуховая куртка, черные штаны и кроссовки, шапка с логотипом Adidas.
Автор: Харченко Анна