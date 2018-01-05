Экономисты предупредили о рисках закрытия банков из-за роста выдачи ипотечных кредитов
Экономисты предупредили, что в 2018 году могут быть отозваны лицензии десятков банков. В качестве причины подобного развития событий указывается вероятный рост ипотечного кредитования. В соответствии с результатами прошлого отчетного периода разрешения на ведение деятельности в банковской сфере лишились 45 учреждений.
«Центробанк несколько притормозил. Отметив, что процедуры спасения учреждений пополняют банковский капитал, а также ликвиды всего сегмента, которые потенциально имеют проинвестиционный характер. ЦБ РФ стал несколько более осторожным вплоть до периода отзыва лицензий, что существенно сказалось на 2017 году», - отмечается в сообщении эксперта.
Отмечается, что на сегодня бурно развивается ипотека. Это может привести к росту проблем в банках, экономической сферы, домохозяйствах. Кредиты впоследствии придется возвращать и проводить их обслуживание. Покупательская способность россиян при этом не выросла. Соответственно, базовых долгосрочных поводов для нормального роста ипотеки требуется добиться общего улучшения в финансовой среде страны.
Помимо этого, экономисты выразили уверенность, что в 2018 году не нужно ожидать увеличения корпоративного кредитования, поскольку инвестиционных проектов крайне мало, а привлечение финсредств существующими коммерческими структурами проходит неактивно.
«Центробанк несколько притормозил. Отметив, что процедуры спасения учреждений пополняют банковский капитал, а также ликвиды всего сегмента, которые потенциально имеют проинвестиционный характер. ЦБ РФ стал несколько более осторожным вплоть до периода отзыва лицензий, что существенно сказалось на 2017 году», - отмечается в сообщении эксперта.
Отмечается, что на сегодня бурно развивается ипотека. Это может привести к росту проблем в банках, экономической сферы, домохозяйствах. Кредиты впоследствии придется возвращать и проводить их обслуживание. Покупательская способность россиян при этом не выросла. Соответственно, базовых долгосрочных поводов для нормального роста ипотеки требуется добиться общего улучшения в финансовой среде страны.
Помимо этого, экономисты выразили уверенность, что в 2018 году не нужно ожидать увеличения корпоративного кредитования, поскольку инвестиционных проектов крайне мало, а привлечение финсредств существующими коммерческими структурами проходит неактивно.
Автор: Валерий Антонов