В Кузбассе ищут пропавшего без вести 27-летнего мужчину
В Кузбассе полиция начала поиски пропавшего без вести мужчины. По информации от родственников, он ушел из дома 1 января и не вернулся.
Сообщение об исчезновении мужчины поступило в полицию на следующий день после его пропажи. По словам родственников, он ушел в магазин, не взяв с собой мобильный телефон, ввиду чего выйти на связь с ним не удалось. На момент исчезновения он был одет в спортивную серую куртку и спортивные штаны черного цвета. На ногах у него были темные кроссовки с серыми полосками. На вид мужчине примерно 30-35 лет.
Сведения о начале поисков также подтвердили представители спасательного отряда «Лиза Алерт». В локальной полиции отметили, что мужчина пропал Анжеро-Судженске. Его местоположение пока остается неизвестным.
Сообщение об исчезновении мужчины поступило в полицию на следующий день после его пропажи. По словам родственников, он ушел в магазин, не взяв с собой мобильный телефон, ввиду чего выйти на связь с ним не удалось. На момент исчезновения он был одет в спортивную серую куртку и спортивные штаны черного цвета. На ногах у него были темные кроссовки с серыми полосками. На вид мужчине примерно 30-35 лет.
Сведения о начале поисков также подтвердили представители спасательного отряда «Лиза Алерт». В локальной полиции отметили, что мужчина пропал Анжеро-Судженске. Его местоположение пока остается неизвестным.
Автор: Махов Артем