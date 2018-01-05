На востоке Москвы лоб в лоб столкнулись MAN и Kia
В восточной части Москвы 5 января лоб в лоб столкнулись большегруз марки MAN и Kia. Сведения о ДТП, произошедшем на Проектируемом проезде, появились в местных СМИ.
Сообщается, в Косино-Ухтомском районе водитель легковушки по неустановленной причине потерял контроль над транспортным средством и, оказавшись во встречном потоке, столкнулся с попутным с грузовиком. Пострадал один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте аварии работают полицейские, детали инцидента устанавливаются.
Ранее в столице произошло столкновение двух иномарок.
Сообщается, в Косино-Ухтомском районе водитель легковушки по неустановленной причине потерял контроль над транспортным средством и, оказавшись во встречном потоке, столкнулся с попутным с грузовиком. Пострадал один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте аварии работают полицейские, детали инцидента устанавливаются.
Ранее в столице произошло столкновение двух иномарок.
Автор: Джанабилова Татьяна П